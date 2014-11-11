بالصور . القليوبية تشن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والباعة الجائلين بشبرا الخيمة

شنت محافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة شبرا الخيمة، تمكنت من إزالة عدد كبير من الإشغالات والأكشاك بشارع احمد حلمي وشارع احمد عرابي.

أسفرت الحملة عن إزالة الإعلانات الغير مرخصة والتي يحظر استخدام تيار كهربائي به، إضافة إلى الباعة الجائلين المتسببين في عرقلة حركة السيارات والتكدس المروري وإعاقة حركة المواطنين، وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفات المضبوطة.

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، ان حي غرب شبرا الخيمة سيشهد خلال الأيام القادمة عدد من الحملات المكثفة لضبط المرور وإزالة المخالفات والإشغالات بكافة الميادين والشوارع الرئيسية.