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تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين بأحداث الشورى لجلسة 17 نوفمبر

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تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين بأحداث الشورى لجلسة 17 نوفمبر تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين بأحداث الشورى لجلسة 17 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسات محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن ، لجلسة17 نوفمبر الجارى وتجهيز القاعة بالأجهزة الفنية لعرض الإسطوانات المدمجة التى قدمتهما النيابة.

وكان خالد على المحامى قد طالب بإخلاء سبيل المتهمين والتراجع عن قرار الحبس والذى صدر فى الجلسة الماضية والقاضى نحن قضاة مستقلين ولم يمل علينا أى شئ وخالد على يطلب مرة اخرى ان تستجيب المحكمة لدعاء الاهالى وان لهم محل اقامة معلوم وخاصة ان المتهمين لم يعلنو فى الجلسة الماضية وعرفنا بميعادها من خلال وسائل الاعلام والتى تم حبسهم فيها وان المتهمين صدر حكم بحبسهم فى جلسة سابقة 15عاما رغم انهم كانو موجودين خارج المحكمة والقاضى انا بحضر من التاسعة صباحًا.

 

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