اليوم . محاكمة 119 من أنصار الإخوان أمام جنايات المنيا

تنظرمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، اليوم، محاكمة 119 من أنصار المعزول فى أحداث عنف مركز سمالوط.

كانت قد عقدت جلسة محاكمة المتهمين فى 6 سبتمبر الماضى، برئاسه المستشار رياض الغزالى، وتقرر تأجيل النظر في القضيه إلى جلسة، اليوم الثلاثاء، لإحضار باقى المتهمين وسماع أقوال الشهود والدفاع.

يذكر أن نيابات شمال المنيا قد أحالت 119 متهما إلى محكمة الجنايات لعدة اتهامات، وتشمل أن المتهمين وآخرين اشتركوا فيما بينهم على التظاهر وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون فى التعدى على منشآت عامة وخاصة منها اقتحام قسم شرطة سمالوط.