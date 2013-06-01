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هل سيكون السجن مصير المصمّمين Dolce & Gabbana؟

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هل سيكون السجن مصير المصمّمين Dolce & Gabbana؟ هل سيكون السجن مصير المصمّمين Dolce & Gabbana؟

لا يزال مصير المصمّمين Domenico Dolce و Stefano Gabbana ، مؤسسي دار الأزياء الإيطاليّة المعروفة Dolce & Gabbana غير معروف في قضيّة التهرّب من الضرائب في ميلان. ولكن إن أخذت المحاكمة مجراها فسيكون السجن مصير المصمّمين.

وكان المصمّمان قد اتُّهما مع محاسبيهما بالتهرّب من الضرائب، في سياق بيع شركة Dolce & Gabbana و D&G لإحدى الشركات التي تتّخذ من اللوكسمبورغ مقرّاً لها. وتعتقد الشرطة الإيطاليّة أنّ المصمّمين قاما بهذه العمليّة للتهرّب من الضرائب المرتفعة في إيطاليا.

ووفقاً لما نشرته مجلّة WWD، فقد طالب المدّعي العام في هذه القضيّة بسجن المصمّمين Domenico Dolce و Stefano Gabbana  لمدة سنتين ونصف، وكذلك بسجن محاسبهما Luciano Patelli  مدة ثلاث سنوات.

بقي أن نتساءل، هل سيقوم المصمّمان Domenico Dolce و Stefano Gabbana  بتصميم مجموعة دار Dolce & Gabbana  لخريف 2014 من السجن؟!

 

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سيدتي