“الصيادلة” تتفق على التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في معلومات الدواء

قال الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس اللجنة الفنية للصيدلة الإكلينيكية بنقابة الصيادلة ، أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على التعاقد مع شركة “والترز كلور هيلث” ، وهى إحدى الشركات الكبرى على مستوى العالم والمسئولة عن المواقع الالكترونية والبرامج المتخصصة في المعلومات الدوائية.

وأضاف – فى بيان للنقابة اليوم – أنه تم عقد اجتماع مع وائل سلامة مدير شركة والترز كلوير هيلث بالشرق الأوسط بمقر نقابة الدقهلية، حضره الدكتور سمير المرسى نقيب صيادلة الدقهلية ، وتم بالاجتماع مناقشة تقديم خدمات الشركة للمركز المصري لمعلومات الدواء الرئيسي وفروعه بمختلف المحافظات ، وأوضح أنه تم الاتفاق مع الشركة على تحديد اجتماع بمقر النقابة العامة خلال 10 أيام لوضع تفاصيل التعاقد بين النقابة والشركة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء في استخدام النسخة التجريبية للموقع خلال أسبوعين اثناء تدريب الصيادلة على أعمال مراكز المعلومات الدوائية ، ولفت إلى أن النقابة تسير بخطى واضحة ثابتة وسريعة نحو تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بجميع مستشفيات الجمهورية وذلك بإنشاء مراكز معلومات الدواء للارتقاء بمهنة الصيدلة والمنظومة الصحية ككل.

أ ش أ