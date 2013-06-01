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أشرقي في الصيف بإطلالة بيضاء منعشة

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أشرقي في الصيف بإطلالة بيضاء منعشة أشرقي في الصيف بإطلالة بيضاء منعشة

اللون الأبيض من الألوان التي تجذب السيدات في فصل الصيف وذلك لسهولة ارتدائه وإمكانية تنسيقه مع مختلف الألوان. لذلك أنصحكِ سيدتي بأن تقتني قميصًا, بنطلونًا، وفستانًا بهذا اللون، ويفضل أن تكون بتصميم كلاسيكي حتى تسهل عليكِ عملية تنسيقها في أكثر من لوك واحد .
في هذا الموضوع أقدم لكِ نقاطًا ونصائح لتتألقي بإطلالة بيضاء منعشة في هذا الموسم:
-ارتدي الفستان الأبيض القصير مع إكسسوار ملوّن ذو تصميم ملفت مع حذاء بلون صارخ حتى تحصلي على لوك عصري وجميل.
-يمكنكِ ارتداء لوك كامل باللون الأبيض، ولكن احرصي على تلوين إكسسواراتكِ بألوان حياديّة كالذهبي أو البني. بإمكانكِ كذلك اختيار ألوان حيويّة كالتركواز.
-احرصي على تنسيق اللون الأبيض مع سلاسل طويلة باللون الذهبي أو إكسسوارات خشبية حتى تضفي بريقًا خاصًا لبشرتكِ السمراء المتشمّسة خلال الصيف.
-إن أردتِ ارتداء اللون الأبيض في إطلالة مسائية اختاري فستانًا أبيض قصيرًا وضيقًا، واحرصي على تنسيقه مع إكسسوارات فخمة لتحصلي على لوك أنيق وغير محدد بزمن.
-ارتدي الجاكيت الرسمي مع فستانكِ الأبيض لتتألقي في الصيف مع حرارة الجو. وأضيفي الإشراقة إلى إطلالتكِ بطرحة ملونة.
-الفساتين البيضاء تبدو أجمل بكثير إن تخللتها تفاصيل أنيقة كالرسمات البسيطة أو القصّات العصرية.
-من أهم النقاط التي يجب أن تنتبهي لها عند شراء الأزياء البيضاء هو مدى خفتها وشفافيتها. لذلك احرصي على أن توجيهه باتجاه الضوء لتتأكدي من أنها ستكون مناسبة عند ارتدائها.
-للون الأبيض العديد من الدرجات المختلفة كاللون الأبيض العاجي, السكّري والمزرق. فكوني متيقنة من اختيار الدرجة المناسبة للون بشرتكِ.
تألقي وأشرقي بالأزياء البيضاء في فصل الصيف ولا تولي اهتمامًا لمن يعتقد أنّ هذا اللون خاص بالعرائس أو ذوات الجسم النحيل.

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سيدتي