نائب رئيس بنك البركة مصر لـ«ONA»: مجموعة البركة المصرفية العالمية اختارت مصر لثقتها فى الاقتصاد والسوق المصري الواعد

حوار: أحمد الباز

** ” البركة مصر ” سيضخ 2.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتو سطة بزيادة مليار جنيه عن العام الماضى.

> ** طرح مليار جنيه تمويلات جديدة بقطاع التجزئة المصرفية خلال الشهور الثلاثة المقبلة .

> ** مليار جنيه لمشروعات الغاز الطبيعى ، قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، المشروعات البترولية ، والأسمدة الأزوتية .

> ** طرح ” البركة ” أول كارت إئتمان إسلامى بأنواعه ” الفضى ، البرونزى ، الذهبى ” للتعامل به فى كافة المجالات لعملاء البنك ، وهو أول كارت ائتمانى يعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية .

> ** 50 مليون جنيه ” بصندوق الزكاة ” للصرف على الحالات المرضية الحرجة بالمستشفيات الحكومية والعامة .

كشف أشرف الغمراوى الرئيس التفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة ” بنك البركة مصر ” عن إن البنك سيقوم بزيادة رأسمال المصدر والمرخص إلى مليار جنيه العام القادم ، بزيادة 200 مليون جنيه ، والمقدر الآن بـ 800 مليون جنيه ، مشيراً فى حواره الخاص لبيزنس تايم ” إلى إن مجلس إدارة البركة العالمية إختار مصر لثقتها الكاملة فى الأقتصاد والسوق المصرى الواعد ، لافتاً ” البركة مصر ” سيضخ 2.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بزيادة مليار جنيه عن العام الماضى ، كما سيطرح مليار جنيه تمويلات جديدة بقطاع التجزئة المصرفية خلال الشهور الثلاثة المقبلة ، ومليار جنيه أخرى لمشروعات الغاز الطبيعى ، قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، المشروعات البترولية ، والأسمدة الأزوتية ، مشيراً إلى إن ” اللجنة العليا للبركة مصر ” وافقت هذا الأسبوع على منح تسهيلات ائتمانية جديدة لعدد من المستثمرين والمشروعات الإستثمارية تجاوزت قيمتها 315 مليون جنيه منها 215 مليون جنيه لعملاء جدد و 100 مليون جنيه لعملاء قائمين .

وأضاف الغمراوى إن محفظه الودائع ” للبركة مصر ” إرتفعت إلى 18 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى ، وحقق صافى ربح بـلغ 109 مليون جنيه خلال 6 أشهر الأولى فى 2014 مقابل 79.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2013 ، وخلال الـ 3 سنوات القادمة سيكتمل عدد فروع البركة مصر ” 50 ” فرعاً… وفى السطور القادمة تفاصيل الحوار

* ما الدور الذى يقوم به بنك البركة مصر الآن بإعتباره أحد أهم البنوك لمجموعة البركة المصرفية العالمية ، وما هى خطة البنك خلال الفترة القادمة ؟

- بنك البركة مصر هو الذراع الأستثمارية لمجموعة البركة المصرفية ، وهى أكبر مجموعة مصرفية فى الشرق الأوسط ، والتى لديها 15 بنكاً فى 15 دولة ، وأختارت المجموعة مصر لإيمانها القوى لما تعرفه عن السوق المصرى الواعد لأى مستمثر ، وبها السوق الضخم الذى يجلب العائد السريع على رأس مال أى مستثمر .

* وما هى إستراتيجية البنك حالياً ومستقبلاً ؟

- إستراتيجية بنك البركة هدفها الأساسى التوسع فى كافة المجالات ، والمنتجات المصرفية ، والتوسع جغرافياً عن طريق التوسع بالفروع ، والأوعية الإدخارية الأستثمارية ، وهذا العام تم إفتتاح 4 فروع جديدة فى مدن ومحافظات مصر ، وسيتم إفتتاح فرعين أخرين حتى نهاية العام الجارى ، بمنطقة مصر الجديدة والعباسية ، ويعتزم البنك افتتاح 3 فروع جديدة خلال خلال الـ 3 سنوات القادمة وسيكتمل عدد فروع البركة مصر ” 50 ” فرعاً.

* وماهى أهم التوسعات التى يعدها البنك فى مصر؟

- سيقوم البنك بإنشاء مركز رئيسى ضخم على أحدث طراز من التكنولوجيا ، والأدوات الحديثة المصرفية فى شارع التسعين ” بالقاهرة الجديدة ، وسيكون الأفتتاح العام القادم 2015 وسيتيح المركز كافة المجالات والمنتجات المصرفية الحديثة لخدمة العملاء فى كافة القطاعات الصناعية والتجارية ، وخاصة فى المنتجات المصرفية الإسلامية التى يتيحها البنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

*وما هى أهم المنتجات التى طرها البركة مؤخراً فى السوق المصرى؟

- بنك البركة طرح فى السوق المصرى أول كارت إئتمان إسلامى بأنواعه ” الفضى ، البرونزى ، الذهبى ” للتعامل به فى كافة المجالات لعملاء البنك ، وهو أول كارت ائتمانى يعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية فى السوق ويصدر تحت اشراف هيئة رقابة شرعية مسجلة ويتمتع الكارت بجميع مزايا البطاقات الائتمانية العادية الاخرى ، ولكن لا يتم احتساب فوائد عليه .

> بالإضافة إلى الدخول فى مجالات التجزئة المصرفية بقوة والمنافسة القوية لما يطرح بالسوق المصرى لتلبية إحتياجات ألاف العملاء فى القطاع الطبى ” العلاج الطبيعى ، العمليات الجراحية ، الإشتراك فى الأندية الرياضية ، التمويل فى قطاع التعليم الخاص ” المدارس ، الجامعات ، الرحلات السياحية لمختلف دول العالم ، تمويل شراء السيارات بمختلف أنواعها ، ففروع بنك البركة لديها منظومة متكاملة من برامج التجزئة المصرفية ومنتجاتها ، المتاحة وفقاً للشريعة الإسلامية .

وسيطرح بنك “البركة مصر” مليار جنيه تمويلات جديدة بقطاع التجزئة المصرفية خلال الشهور الثلاثة المقبلة .

كما طرح البنك الودائع المختلفة ، و شهادات الإستثمار ، والصكوك بأشكالها المختلفة السنوية ، 3 سنوات ، 5 سنوات ، 7 سنوات بالعملات المحلية ، والأجنبية ، وصكوك طويلة الآجل ، لمدة 10 سنوات .

* وماهى نسبة النمو التى يستهدفها البنك ؟

- يستهدف البنك خلال الأعوام القادمة 15 – 20 % نسبة نمو للمحفظة الإئتمانية ، والمشاركة فى تمويل المشروعات القومية ، والتجزئة المصرفية .

* وما هو إجمالى المحفظة الإئتمانية للبنك ؟

- يستهدف ” بنك البركة مصر ” الوصول بمحفظه الإئتمانية تمويلات للأفراد من عملاء البنك إلى 10.5 مليار جنية بنهاية ديسمبر المقبل مقابل 9.5 مليار جنية بنهاية يونية الماضى ، وتلك المحفظة تقوم بتمويل المشروعات القومية الضخمة مثل مشروعات الغاز البالسوق الطبيعى ، قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، المشروعات البترولية ، والأسمدة الأزوتية ، ويأتى ذلك لإيمان مجموعة البركة بالسوق المصرى ، والتى تعتبر من أهم المجموعات التى تستثمرها المجموعة فى دول العالم ” البركة الجزائر ، تونس ، المغرب ، تركيا ، فالبركة مصر هى الذارع الإستثمارية للمجموعة .

* وماذا عن محفظة الودائع للبنك هذا العام ؟

- محفظه الودائع البنك ” للبركة مصر ” إرتفعت مؤخرا لتصل إلى 18 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى ، والبنك يعتزم طرح عدة منتجات مصرفيه جديده للأفراد نوفمبر المقبل .

* وماذا عن رأسمال البنك المرخص والمصدر ؟ وهل سيتم زيادته ضمن خطة التطوير للبنك ؟

> - رأسمال البنك المرخص الحالى 800 مليون جنيه ، وسيتم زيادته فى 2015 إلى مليار جنيه مصدر ومرخص .

* وهل يقوم ” البركة ” بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟

- يعتبر ” بنك البركه مصر ” أحد البنوك النشطة بالسوق المصرفى المصرى التى تهتم بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت محفظة قروضه هذا القطاع بنهاية العام الماضى نحو 1.5 مليار جنيه مستهدفين الوصول بها إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2014 .

* وماذا عن أرباح البنك هذا العام ؟

- حقق بنك البركة عن نتائج أعماله المالية للستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 ، صافى ربح بـلغ 109 مليون جنيه مقابل 79.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2013. بنسبة زيادة في الارباح بلغت 39 % ، كما حقق البنك صافي ربح مقداره 53 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2014، مقابل 40 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى خلال نفس الفترة .

* وماذا عن أهم التسهيلات الإئتمانية التى قام البنك بتقديمها للعملاء ؟

- وافق مجلس إدارة ” بنك البركة مصر ” مؤخراً علي فتح تسهيلات ائتمانيه لعدد من المستثمرين والمشروعات الإستثمارية تجاوزت قيمتها 315 مليون جنيه منها 215 مليون جنيه لعملاء جدد و 100 مليون جنيه لعملاء قائمين ، وكانت لجنة الادارة العليا للبنك قد اجتمعت برئاسه عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة ” بنك البركة مصر ” لبحث عدد من الطلبات الائتمانيه الأخرى المقدمة لفروع البنك فى مصر.

* وما هى أهم القطاعات والمشروعات التى وافق عليها البنك لتمويلها ؟

- اللجنة العليا لمجلس إدارة البنك وافقت علي منح تمويلات جديدة لمستثمرين في قطاعات مختلفة منها الاسمدة والكابلات والمبيدات ومضاربات الارز والحبوب وصناعه تجميع قطاع غيار السيارات ، والتيركز الأكبر للبنك في الفترة الحالية الصعبة التى يمر بها الأقتصاد المصرى على تمويل المشروعات الصغير والمتوسطة والتى تجاوزت قيمتها 1,6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري ، وذلك ايماناً من البنك بان الاقتصاد المصري واعد وان الظروف الحاليه استثنائية.

* وهل هناك بعد اجتماعى ودور يقوم به البنك لدى المجتمع المصرى ؟

- البنك يخصص صندوق للزكاة يتم جمع التبرعات من العملاء تحت بند خصم مصروفات إدارية ، ويتم تجميع تلك الأموال وصرفها لرعياة المرضى المصابين بالأمراض ” الخطيرة ” وغير القادرين فى مستشفيات ” القصر العينى ، والدمرداش ، ومستشفى الكلى والكبد ” بالمنصورة ، وغيرها من المستشفيات العامة والحكومية ، ويعمل هذا الصندوق منذ 15 عاماً ويقدر إجمالى أمواله بـنحو 50 مليون جنيه.