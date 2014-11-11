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أوقاف الأقصر: منح الضبطية القضائية لـ3 أئمة للإشراف علي تنفيذ ممارسة الخطابة

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أوقاف الأقصر: منح الضبطية القضائية لـ3 أئمة للإشراف علي تنفيذ ممارسة الخطابة أوقاف الأقصر: منح الضبطية القضائية لـ3 أئمة للإشراف علي تنفيذ ممارسة الخطابة

وزارة الاوقاف

قال الشيخ حسين محمدين وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر أن 3 من قيادات الوزارة بالمحافظة حصلوا علي  الضبطية القضائية تنفيذا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل .

وأضاف وكيل الوزارة بأن الأئمة الثلاثة سيتولون الإشراف على تنفيذ قانون ممارسة الخطابة على جميع العاملين بهذا المجال بالمديرية ومطاردة المخالفين للقانون وللتعليمات الوزارية بعد السماح لغير الأزهريين بإعتلاء المنبر بهدف السيطرة على الخطاب الدينى الوسطى مؤكدا توقيع جزاءات مشددة على المخالفين تصل إلى العزل النهائى من الوظيفة والتحويل إلى الشئون القانونية والنيابة الإدارية.

يذكر ان الأئمة الثلاثة الذين حصلوا على حق الضبطية القضائية هم الشيخ سمير محمد خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر والشيخ محمد أحمد عبد الباقى مفتش أول وكبير باحثين بالمديرية إلى جانب وكيل الوزارة بالمحافظة وهو الشيخ حسين محمدين.

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