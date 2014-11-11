وزير الصحة يعلن عن إطلاق قوافل للكشف على أطفال الشوارع وسائقى المدارس

كشف الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان عن الإعداد لثلاثة مشروعات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة التعليم ، مشيراً إلى ان المشروع الأول عبارة عن تنظيم قوافل مشتركة من الصحة والتضامن للكشف على أطفال الشوارع ، أما المشروع الثانى بين الوزارتين فهو عبارة عن برنامج للحماية الإجتماعية وسيتم إطلاقه فى غضون أسابيع قليلة حيث سيتم فيه ربط الأسرة التى تحصل على معاش الضمان الإجتماعى بمكاتب الصحة من خلال تسجيل أبنائهم ببرامج التطعيم وعمل ملفات لهم بالوحدات الصحية وبذلك يتحول المعاش إلى دعم نقدى مشروط.

ويتم الإعداد للمشروع الثالث، حالياً، بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الإجتماعى ووزارة التعليم ، والهدف منه الكشف على سائقى المدارس.

وأشار فى كلمته التى ألقاها اليوم فى حفل توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان متمثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية من جانب ووزارة التضامن الاجتماعي من جانبٍ آخر، بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن ، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة في الجهتين والنهوض بالصحة النفسية للمقيمين في دور الرعاية ، ان العقود الأخيرة شهدت تطورات ملموسة فى مفهوم حقوق المريض النفسى ، كما تغير مفهوم العلاج النفسي ليصبح هدفنا الأساسي ليس علاج المريض فحسب ولكن إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع من جديد ، وحرصت مصر علي مواكبة هذا التطور حيث أكد دستور مصر 2014 على حق كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة واهتم بالطفل والمسن وذوي الإعاقة وضمن حقوقهم بما يحفظ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وقال عدوى ان إجمالي عدد المرضى الذين يتم تسجيل دخولهم لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية يبلغ حوالي 57 ألف مريض من بينهم 4000 لعلاج الادمان ، كما أن عدد المرضى المترددين على العيادات الخارجية فيبلغ 360 ألف مريض من بينهم 42 ألف لعلاج الادمان وذلك بنسبة 12 %.

وأكد عدوى إن وزارة الصحة والسكان تولي اهتماما شديداً بتطوير منظومة مترابطة ومتكاملة للصحة النفسية فى مصر، وتحرص على الارتقاء بحقوق المريض النفسي، لذا فإن الأمانة العامة للصحة النفسية تأخذ على عاتقها الاهتمام بظاهرة انتشار الإدمان بين أبناء الشعب المصري ، ومن أجل هذا تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وتخصيص مستشفيات ومراكز علاجية لعلاج الإدمان ووحدات منفصلة لعلاج الإدمان بجانب إنشاء وتشغيل خط تليفوني ساخن بالأمانة العامة للصحة النفسية خاص بإدمان عقار (الترمادول) كما تتوجه الأمانة العامة للصحة النفسية نحو تقديم خدمات علاج الإدمان المتخصصة للأمانة وتم افتتاح مركز علاج إدمان المراهقين والمراهقات بمستشفى حلوان للصحة النفسية وافتتاح فرع علاج إدمان السيدات بمستشفى العباسية.

وأوضح ان وزارة الصحة والسكان شرعت فى وضع وتطبيق خطة شاملة لتطوير مستشفيات أمانة الصحة النفسية البالغ عددها 18 مستشفى ويعمل بها الآن ما يناهز 6 آلاف من أعضاء الفريق الطبي والإداري وتمت الموافقة على إنشاء معهد قومي لطب نفسي الأطفال بمستشفى العباسية ليقوم بدور تعليمي وعلاجي وبحثي في نفس الوقت ، بالإضافة إلى سعينا الحثيث إلى تحسين مستوى الخدمات التى تُقدم للمريض النفسى وضمان معاملة كريمة.