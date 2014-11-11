بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.. الإنجيلية بشبرا تناقش التسامح وثقافة السلام

تنظم الكنيسة الإنجيلية بشبرا لقاءًا فكريًا عن التسامح وثقافة السلام، وذلك يوم السبت القادم بحضور عددًا من الشخصيات.

وأشار القس رفعت فكرى راعي الكنسة الإنجيلية بشبرا أن هذا اللقاء يأتى فى إطار اليوم العالمي للتسامح.

وأوضح إنه يتحدث فى اللقاء الدكتور الشيخ أسامة القوصى،الدكتورة سلوى عبد السلام والدكتور كمال مغيث.

الجدير بالذكر أنه فى عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم الدولي للتسامح وذلك بعد إعلانها أن عام 1995 هو سنة التسامح و إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامح بعد مبادرة اليونسكو.

وقرر الأعضاء إلتزام الدول الأعضاء والحكومات بالعمل على النهوض بفكر الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان.