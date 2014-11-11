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وفاة 8 سيدات و64 في حالة حرجة عقب خضوعهن لعملية تعقيم جماعي في الهند

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وفاة 8 سيدات و64 في حالة حرجة عقب خضوعهن لعملية تعقيم جماعي في الهند وفاة 8 سيدات و64 في حالة حرجة عقب خضوعهن لعملية تعقيم جماعي في الهند

أرشيفية

توفيت 8 سيدات، فيما نقلت 64 أخريات إلى المستشفى في حالة حرجة عقب خضوعهن لعمليات جراحية للتعقيم في وسط الهند.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” العربية عن مسئول في حكومة ولاية شاتيسجاره الهندية قوله، “إن 8 سيدات خضعن لعملية تعقيم في مركز تديره المحلية في قرية تقع على مسافة 100 كلم من العاصمة رايبور عقب ذلك بدأن يشعرن بتوعك”.

وأوضح أن “التقارير الأولية تشير إلى هبوط في الضغط وتقيؤ وغيرها من الأعراض التي تضاعفت لدى هذه النساء اللواتي خضعن لعملية جراحية في إطار برنامج التخطيط العائلي للتعقيم الجماعي”.

من جانبه، قال المسئول الرئيسي عن قطاع الصحة في منطقة بيلاسبور، إن الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية لجميع النساء صاحب خبرة عالية، مؤكدا أنه سيتم التحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب والملابسات وراء الوفاة.

وتنظم عمليات تعقيم بانتظام في مختلف الولايات الهندية التي تكافئ العائلات التي تقبل بالخضوع لها بتقديم سيارات أو أدوات كهربائية أو أجهزة أخرى.

وتعرضت السلطات في إحدى ولايات شرق الهند العام الماضي لانتقادات شديدة بعد بث صور لنساء تركن فاقدات الوعي في حقل بعد عملية تعقيم جماعية في مستشفى لايملك القدرة على استقبال عدد كبير من المريضات.

أ ش أ

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