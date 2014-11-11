محلب للقوى السياسية: «الله ثم الوطن»

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين، اجتماعا مع تحالف العدالة الاجتماعية، لمناقشة الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية، وطرح الرؤى والأفكار حول عدد من المشروعات القومية والخدمية المختلفة.

وقال محلب، في بداية اللقاء، إن هذه المرحلة مهمة جدا، وعلى كل القوى السياسية أن تتجه نحو هدف وبوصلة واحدة «الله ثم الوطن»، معربا عن ترحيبه بأي فكر أو نقد أو توجيه، وعلى الجميع مراقبة أداء الحكومة، وإبداء الرأي، والحكومة تستمع وترحب بجميع الأفكار والآراء.

وأضاف: «أية دولة بدون معارضة لن تكون دولة، خاصة إذا كانت تريد بناء نظام ديمقراطي حقيقي، في دولة مدنية حديثة»، مشددا على أن البلد يتسع لنا جميعا خاصة بعد ثورة 25 يناير، التي تم السطو عليها، ثم عاد الشعب ليسترد ثورته مرة أخرى، في 30 يونيو، وبالتالي نحن الآن في أشد الاحتياج للحمة الوطنية، لأننا جميعا في حرب، ونحتاج إلى الاتحاد.

وتابع: «نعمل على الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية، لأننا جادون في أن يكون هناك نظام ديمقراطي، والشعب قادر على الفرز، وهدفنا أن نصل بالوطن إلى مرحلة الاستقرار، ونسلم الراية للبرلمان، وسنكون فخورين بذلك، وسنحكي لأحفادنا أننا استطعنا أن نمر من هذه الفترة الانتقالية بنجاح».

من جانبهم، طرح ممثلو التحالف بعض المقترحات التي تخص تعديلات في قانون تنظيم التظاهر، وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في طرق مواجهة «الأخونة»، وضرورة التطهير والحسم، كما طرحوا إجراء الانتخابات بعد الانتهاء من ترسيم المحافظات وتقسيم الدوائر.

وطالب ممثلو التحالف بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب، لحماية ضباط وأفراد الشرطة.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على ضرورة التواصل مع الحكومة من خلال إدارات الاتصال السياسي المختلفة.