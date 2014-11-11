ماهينور المصري تصل معهد الأمناء لحضور محاكمة علاء عبد الفتاح بـ«أحداث الشورى»

وصل منذ قليل إلى معهد أمناء الشرطة بطرة عدد من النشطاء السياسيين وفى مقدمتهم ماهينور المصري، لحضور جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث مجلس الشورى»، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.

فى سياق متصل حرص وفد عن الاتحاد الأوروبي على الحضور بمقر المحكمة لمتابعة وقائع الجلسة.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.