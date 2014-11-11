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“البحوث العسكرية”: مصر فقدت 500 ألف شهيد خلال الحرب العالمية الأولى

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“البحوث العسكرية”: مصر فقدت 500 ألف شهيد خلال الحرب العالمية الأولى “البحوث العسكرية”: مصر فقدت 500 ألف شهيد خلال الحرب العالمية الأولى

اللواء أركان حرب جمال شحاتة

قال اللواء أركان حرب جمال شحاتة رئيس هيئة البحوث العسكرية، أن الجيش المصرى يستمد قيمه وتقاليده من حضارته الراسخة ، التى تضرب بجذورها فى أعمال التاريخ، واستعرض الدور الذى تقوم به هيئة البحوث العسكرية لتوثيق، تاريخ العسكرية المصرية ، الحافل بالانجازات، التى من بينها المشاركة المصرية فى الحرب العالمية الأولى، وما قدمته من بطولات وتضحيات أادت بها جميع الدول.

وأوضح اللواء شحاتة خلال كلمته فى احتفالية مرور 100 عام على مشاركة الجيش فى الحرب العالمية الأولى أن الجيش المصرى هو أقدم جيش عرفه التاريخ منذ أيام الفراعنة، وقد ودافع عن الجزيرة العربية، ورد هجوم الصليبيين والتتار، وشارك مع الحلفاء فى 5 أغسطس 1914 ، لنصرة الإنسانية ، وقد شارك فى هذه الحرب بأكثر من مليون و200 ألف مقاتل ، وقاتل فى 3 قارات ، أسيا وإفريقيا وأوروبا ، وكان ترتيبه الثامن من حيث عدد القوات المشاركة.

وأشار اللواء شحاته إلى أن الجيش المصرى قدّم أكثر من نصف مليون شهيد فى الحرب العاملية الأولى ، ودفن من سقطوا من هؤلاء الشهداء فى بلاد مختلفة بمقابر الكومنوليث ، وقد عبّر قائد جيوش الحلفاء فى أوروبا عن بسالة الجندى المصرى قائلا :” الجندى المصرى هو المثل الأعلى للقائد المقاتل القوى العنيد.

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