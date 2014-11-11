مقتل جندي بالجيش الليبي وقائد ميداني في «غرفة عمليات ثوار ليبيا»

لقى قائد ميداني «بغرفة عمليات ثوار ليبيا» مصرعه جراء الاشتباكات الدائرة بمدينة بنغازي. ونعت الغرفة في بيان مقتضب لها الثلاثاء، القائد الميداني خالد الخفيفي العقوري، الذي لقي مصرعه إثر إصابته في الاشتباكات الدائرة بين الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر عسكري مقتل الجندي عبداللطيف سعيد سليمان التابع للكتيبة «309 دبابات، حيث قتل بمعارك الصابري»، مؤكداً أن قوات الجيش الليبي تمكنت من السيطرة على عدة مواقع في منطقة الصابري، وأضاف أن محوري الصابري وسوق الحوت يشهدان معارك شرسة بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي.