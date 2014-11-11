البرلمان الجزائري: الوضع في سوريا مؤلم.. والإرهاب عدو مشترك لكافة الشعوب

أكد محمد العربى ولد خليفة رئيس «المجلس الشعبى الوطنى»، أحد غرفتي البرلمان الجزائري، الاثنين، أن الوضع في سوريا مؤلم، مشددًا على ضرورة الحذر من المخططات التي تستهدف زعزعة وتفكيك الوطن العربى وصرفه عن قضاياه المصيرية وفى مقدمتها الاحتلال الإسرائيلى.

>وجاء في بيان للمجلس الشعبى الوطنى أن ولد خليفة أكد، خلال محادثاته مع رئيس مجلس الشعب السورى، محمد جهاد اللحام، أن الإرهاب أصبح هو العدو المشترك لشعوب الإنسانية، مشيرًا إلى أن التغلب على الإرهاب يقتضى تحصين الشعوب من جهة وتجفيف مصادره من جهة أخرى، لا سيما عن طريق تجريم دفع الفدية.

>وأوضح أن الجزائر التي تسعى لتعزيز الأمن والسلم داخل أراضيها وفى المنطقة المحيطة بها وفى الوطن العربى، وتسعى حاليًا من خلال مفاوضات جدية وعميقة بين الأطراف المالية لإيجاد حل توافقى للأزمة في هذا البلد، كما أنها على استعداد لاستضافة حوار مماثل بين الليبيين إذا ما رغبوا في ذلك، مؤكدًا عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للدول، وأنها حريصة على وحدة وسلامة شعوب وتراب هذه الدول المجاورة.

>من جهته، قدم رئيس مجلس الشعب السورى لمحة عن جهود بلاده في مكافحة الإرهاب، مستعرضا تداعيات القرار الأممى رقم 2170.

>وأشاد اللحام بمواقف الجزائر التي ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة البلدان، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع الجزائر في كافة المجالات.

>وأوضح رئيس مجلس الشعب السورى أن بلاده تواصل الصمود رغم أنها تعيش حاليا «خريفًا» بسبب الدمار والخراب.

>يذكر أن رئيس مجلس الشعب السورى يقوم بزيارة رسمية للجزائر تلبية لدعوة من رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائري.

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