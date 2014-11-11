أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

البرلمان الجزائري: الوضع في سوريا مؤلم.. والإرهاب عدو مشترك لكافة الشعوب

Google+ Print
البرلمان الجزائري: الوضع في سوريا مؤلم.. والإرهاب عدو مشترك لكافة الشعوب البرلمان الجزائري: الوضع في سوريا مؤلم.. والإرهاب عدو مشترك لكافة الشعوب

أكد محمد العربى ولد خليفة رئيس «المجلس الشعبى الوطنى»، أحد غرفتي البرلمان الجزائري، الاثنين، أن الوضع في سوريا مؤلم، مشددًا على ضرورة الحذر من المخططات التي تستهدف زعزعة وتفكيك الوطن العربى وصرفه عن قضاياه المصيرية وفى مقدمتها الاحتلال الإسرائيلى.
>وجاء في بيان للمجلس الشعبى الوطنى أن ولد خليفة أكد، خلال محادثاته مع رئيس مجلس الشعب السورى، محمد جهاد اللحام، أن الإرهاب أصبح هو العدو المشترك لشعوب الإنسانية، مشيرًا إلى أن التغلب على الإرهاب يقتضى تحصين الشعوب من جهة وتجفيف مصادره من جهة أخرى، لا سيما عن طريق تجريم دفع الفدية.
>وأوضح أن الجزائر التي تسعى لتعزيز الأمن والسلم داخل أراضيها وفى المنطقة المحيطة بها وفى الوطن العربى، وتسعى حاليًا من خلال مفاوضات جدية وعميقة بين الأطراف المالية لإيجاد حل توافقى للأزمة في هذا البلد، كما أنها على استعداد لاستضافة حوار مماثل بين الليبيين إذا ما رغبوا في ذلك، مؤكدًا عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للدول، وأنها حريصة على وحدة وسلامة شعوب وتراب هذه الدول المجاورة.
>من جهته، قدم رئيس مجلس الشعب السورى لمحة عن جهود بلاده في مكافحة الإرهاب، مستعرضا تداعيات القرار الأممى رقم 2170.
>وأشاد اللحام بمواقف الجزائر التي ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة البلدان، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع الجزائر في كافة المجالات.
>وأوضح رئيس مجلس الشعب السورى أن بلاده تواصل الصمود رغم أنها تعيش حاليا «خريفًا» بسبب الدمار والخراب.
>يذكر أن رئيس مجلس الشعب السورى يقوم بزيارة رسمية للجزائر تلبية لدعوة من رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائري.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية