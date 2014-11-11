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​بالصور.. 3 مليون جنيه تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية بمركز مؤتمرات الأقصر

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​بالصور.. 3 مليون جنيه تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية بمركز مؤتمرات الأقصر ​بالصور.. 3 مليون جنيه تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية بمركز مؤتمرات الأقصر

افتتاح المحطة

قال اللواء طارق سعدالدين محافظ الأقصر أن تكلفة انشاء محطة الطاقة الشمسية بمركز المؤتمرات الدولية المطل علي كورنيش النيل الذي تم افتتاحها أمس الاثنين بلغت 3 مليون جنيه، مشيراً إلى أن قدرة المحطة تبلغ 70 كيلو وات تغذي مبني المركز والشوارع المحيطة به.

كان اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قد افتتح ، أمس الإثنين، محطة الطاقة الشمسية أعلي مبني مركز المؤتمرات الدولي بالأقصر،  بحضور كلا من وزير التطوير الحضاري الدكتورة ليلي اسكندر، ومحافظي جنوب سيناء والجيزة والقليوبية، ورئيس منظمة الاورومتوسطي، وذلك علي هامش مشاركتهم في الاجتماع الثالث عشر للمنظمة والذي عقد بأحد الفنادق الخاصة بالأقصر.

وأكد  محافظ الأقصر علي أهمية  التفكير في استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء حيث بادرت المحافظة بإنشاء اول محطة طاقة شمسية اعلي ديوان عام المحافظة لتكون اولي المحافظات استغلالاً لهذا المورد المتجدد.

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