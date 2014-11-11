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الداخلية: القبض على “أدمن” صفحة “مشاغبين 25 يناير”و”كتيبة بلاك بلوك” لتحريضه ضد رجال الجيش والشرطة

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الداخلية: القبض على “أدمن” صفحة “مشاغبين 25 يناير”و”كتيبة بلاك بلوك” لتحريضه ضد رجال الجيش والشرطة الداخلية: القبض على “أدمن” صفحة “مشاغبين 25 يناير”و”كتيبة بلاك بلوك” لتحريضه ضد رجال الجيش والشرطة

الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية القبض علي القائم بصفحات “مشاغبين 25 يناير ضد الإنقلاب وكتيبة بلاك بلوك” لتحريضه ضد رجال الجيش والشرطة والدعوة إلى عمل مظاهرات، كما أعلنت تلك الصفحات مسئوليتها عن إشعال النيران بمبنى رئاسة حى عين شمس.

وأضاف البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية صباح اليوم، أنه مع فحص الحاسب الآلي توصل لمحادثة بينه وبين طالب إخواني بجامعة الأزهر للاتفاق معه على توريد سلاح لاستخدامه في المظاهرات فتم ضبطه واعترف بأنه عضو نشط بتنظيم الإخوان الإرهابى وأنه المسئول عن حشد المتظاهرين وتجميعهم للنزول في مظاهرات واستخدامه للسلاح الناري في المظاهرات لمواجهة قوات الشرطة.

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