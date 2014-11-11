الشعب الجمهوري: إجراء انتخابات البرلمان قبل مؤتمر المانحين رسالة للعالم تؤكد استقرار مصر

رحب المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات البرلمانية ستكون فى الربع الأول من عام 2015.

وأضاف، رئيس حزب الشعب الجمهورى فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن عقد الانتخابات البرلمانية ووجود مجلس نواب يراقب أعمال الحكومة قبل عقد المؤتمر الاقتصادي للمانحين سيؤدى إلى حالة من الطمأنة الدولية وسيفتح الباب أمام فرص الاستثمار.

وأضاف أن وجود برلمان سيكون رسالة طمأنة للعالم بوجود استقرار فى مصر والانتهاء من خريطة الطريق كما هو محدد لها ووضع البلاد على الطريق الصحيح، ويؤكد أن مصر دخلت إلى مرحلة الاستقرار.