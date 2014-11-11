محافظ الجيزة: خلق فرص عمل للشباب أحد أهم موضوعات الدورة المقبلة للجمعية الأورومتوسطية

قال الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة إنه تم اعتماد خطة عمل الدورة القادمة لاجتماع هيئة مكتب الجمعية الأورومتوسطية، مشيرًا إلى أن خطة العمل للدورة القادمة تركز على خلق فرص عمل جديدة للشباب بطرق مختلفة للتحكم فى الهجرة غير الشرعية وذلك بالنسبة لدول الشمال إما دول الجنوب للقضاء على الإرهاب ، كما ستركز الدورة القادمة على التطوير الحضارى للمناطق غير المطورة.

وأضاف عبدالرحمن – عقب عودته من الاقصر وانتهاء اجتماع هيئة مكتب الأورومتوسطية – أنه تم خلال الاجتماع استعراض إنجازات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية وكان أهمها التركيز على بناء القدرات الذاتية لمؤسسات الحكم المحلى.

وأوضح المحافظ أنه تم أيضا خلال الاجتماع تجهيز اعتماد المشروعات لتقديمها إلى الاجتماعات الوزارية على مستوى الاتحاد من أجل المتوسط لتمويلها من جهات أوروبية ومنها مشروع تطوير شمال إمبابة ومشروع اسنا القديمة.

أ ش أ