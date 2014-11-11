«تعليم الإسكندرية»: صرف تعويضات ضحايا «أتوبيس الأورمان» الأسبوع المقبل

أعلن جمعة أنصارب ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الثلاثاء، صرف تعويضات أسر الضحايا والمصابين من طلاب مدرسة الأورمان الفندقية الثانوية بالعجمي، الأسبوع المقبل على الأكثر، ودون التقيد بـ«إعلام الوراثة» لأي طالب لديه أب أو أم أو الاثنين معًا، تيسيرًا على أهالي الضحايا والمصابين في الحادث المعروف إعلاميًا بـ«أتوبيس البحيرة» .

وأوضح «ذكري» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن وجود بعض الجثث مجهولة الهوية بسبب التفحم الكامل أثناء الحادث أثّر على تأخير إجراءات الصرف، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء إجراءات تحليل DNA، والتعرف على هوية كل الضحايا، سيتم صرف التعويضات فورًا بواقع 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و25 ألف جنيه لأسرة المصاب.

وأشار إلى أنه «وفقاً لتعليمات الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، فإنه سيتم تحمل الوزارة لكافة تكاليف العلاج للمصابين في الداخل والخارج إذا لزم الأمر، فضلًا عن إهداء والد كل متوفى رحلة عمرة على نفقة الوزارة».

وأضاف أنه تم التعاقد بين مديرية التربية والتعليم ومستشفى المبرة بالإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبي على جميع سائقي أتوبيسات المدارس الخاصة، وعلى رأسها مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية، وإجراء تحاليل كيماوية، للتأكد من عدم تعاطيهم أي منشطات أو عقاقير من شأنها التأثير على القيادة، وحفاظًا على الأرواح، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم هذا الإجراء على جميع سائقي المدارس الحكومية بالمحافظة .