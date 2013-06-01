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اختيار مستشار المفتي من الشخصيات الأكثر تأثيرا في مصر

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اختيار مستشار المفتي من الشخصيات الأكثر تأثيرا في مصر اختيار مستشار المفتي من الشخصيات الأكثر تأثيرا في مصر

كتب : وائل فايز منذ 13 دقيقة

اختارت أكاديمية IMS التعليمية الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا في العمل العام بمصر.

وتسلم الدكتور نجم وسام التقدير خلال الحفل الذي أقيم أمس بمقر الأكاديمية في المعادي، بحضور كوكبة كبيرة من القيادات الثقافية والتعليمية والتنفيذية.

وأكد أحمد عبدالله المشرف العام على الحفل، أن حيثيات اختيار الدكتور إبراهيم نجم تمثلت في جهوده المتميزة للارتقاء الإعلامي بدار الإفتاء في الدخل والخارج، وإسهاماته في تحسين صورة الإسلام في الغرب والتي توجت باختياره أفضل قيادة دينية إسلامية عام 2011، والتي نجحت في التواصل مع الهيئات والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في نيويورك، ما أثر في تغيير الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام والمسلمين بعد مرور أكثر من 10 سنوات على أحداث 11 سبتمبر.

جدير بالذكر أنه تم تكريم رائد التنمية البشرية الراحل الدكتور إبراهيم الفقي، وتسلم الجائزة شقيقه الدكتور سيد الفقي، والفنان إيمان البحر درويش، والشاعر هشام الجخ، والداعية رضا طعيمة، والإعلامية رولا خرسا.

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