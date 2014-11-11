أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 5 قطع أسلحة نارية و46 طلقة في حملة أمنية بسوهاج‎

Google+ Print
ضبط 5 قطع أسلحة نارية و46 طلقة في حملة أمنية بسوهاج‎ ضبط 5 قطع أسلحة نارية و46 طلقة في حملة أمنية بسوهاج‎

أرشيفية

نجحت قوات الأمن في ضبط 5 قطع أسلحة نارية و 46 طلقة  في حملة أمنية علي حائزي الأسلحة النارية بمركز طما بسوهاج‎.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط بندقية آلية عيار “7،62×39″ مطموسة الارقام حيازة المتهم “احمد عبده احمد فرغلي” -32 سنة- جزار، ومقيم بندر طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5255 إدارى مركز طما لسنة 2014، بندقية آلية عيار “7،62×39″ مطموسة الأرقام حيازة المتهم “مجدى احمد سلمان محمد” -42 سنة-عامل، ومقيم ساحل طما – بندر طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5103 أدارى مركز طما لسنة 2014 ، فرد روسي محلى الصنع حيازة المتهم “سالم صابر سالم” -63 سنة- عامل ومقيم القطنه – مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5251 أدارى مركز طما لسنة 2014.

كما تم ضبط فرد روسي محلى الصنع، و3 طلقات حيه من ذات العيار حيازة المتهم “عبد الرحمن محمد عبد الرحمن”-65 سنة- فلاح، ومقيم الحسنه – مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5262 أدارى مركز طما لسنة 2014، وفرد روسي محلى الصنع، و3 طلقات حيه من ذات العيار حيازة المتهم “محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن” -32 سنة- فلاح، ومقيم الحسنه – مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5262 إدارى مركز طما لسنة 2014 ، و 10 طلقات خرطوش حيازة المتهم “محمد محمود عبد الرحيم حسن غزالي” -37 سنة-عامل، ومقيم مشطا – مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5202 إدارى مركز طما لسنة 2014، و30  طلقه روسي حيازة المتهم “ناصر رضوان عطيه محمد” -26 سنة- فلاح، ومقيم الاغانه – مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5204 أدارى مركز طما لسنة 2014.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا