ضبط 5 قطع أسلحة نارية و46 طلقة في حملة أمنية بسوهاج‎

نجحت قوات الأمن في ضبط 5 قطع أسلحة نارية و 46 طلقة في حملة أمنية علي حائزي الأسلحة النارية بمركز طما بسوهاج‎.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط بندقية آلية عيار “7،62×39″ مطموسة الارقام حيازة المتهم “احمد عبده احمد فرغلي” -32 سنة- جزار، ومقيم بندر طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5255 إدارى مركز طما لسنة 2014، بندقية آلية عيار “7،62×39″ مطموسة الأرقام حيازة المتهم “مجدى احمد سلمان محمد” -42 سنة-عامل، ومقيم ساحل طما – بندر طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5103 أدارى مركز طما لسنة 2014 ، فرد روسي محلى الصنع حيازة المتهم “سالم صابر سالم” -63 سنة- عامل ومقيم القطنه – مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5251 أدارى مركز طما لسنة 2014.

كما تم ضبط فرد روسي محلى الصنع، و3 طلقات حيه من ذات العيار حيازة المتهم “عبد الرحمن محمد عبد الرحمن”-65 سنة- فلاح، ومقيم الحسنه – مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5262 أدارى مركز طما لسنة 2014، وفرد روسي محلى الصنع، و3 طلقات حيه من ذات العيار حيازة المتهم “محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن” -32 سنة- فلاح، ومقيم الحسنه – مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5262 إدارى مركز طما لسنة 2014 ، و 10 طلقات خرطوش حيازة المتهم “محمد محمود عبد الرحيم حسن غزالي” -37 سنة-عامل، ومقيم مشطا – مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5202 إدارى مركز طما لسنة 2014، و30 طلقه روسي حيازة المتهم “ناصر رضوان عطيه محمد” -26 سنة- فلاح، ومقيم الاغانه – مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5204 أدارى مركز طما لسنة 2014.