أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط عاطل بحوزته 5400 قرص مخدر بدمياط

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته 5400 قرص مخدر بدمياط ضبط عاطل بحوزته 5400 قرص مخدر بدمياط

المتهم بحوزته المضبوطات

تمكنت قوات الأمن من ضبط 5400 قرص ترامادول مخدر بحوزة عاطل في دمياط.

 ألقى ضباط قسم مكافحة المخدرات بدمياط القبض على “إسلام على .ش” -24 سنة- عاطل، ومقيم بناحية الأعصر دائرة قسم ثان دمياط المطلوب ضبطه وإحضاره فى 2 قضية هى القضية رقم 1763 جنح قسم رأس البر لسنة 2013 ، و القضية رقم 1888 جنح قسم ثان دمياط لسنة 2013، وبحوزته 5400 قرص ترامادول، ومبلغ مالى 280 جنيه وذلك أثناء تواجده بناحية السنانية دائرة القسم.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 86 / 11386 جنايات قسم شرطة ثان دميـاط لسنة 2014م.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا