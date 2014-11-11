ضبط عاطل بحوزته 5400 قرص مخدر بدمياط

تمكنت قوات الأمن من ضبط 5400 قرص ترامادول مخدر بحوزة عاطل في دمياط.

ألقى ضباط قسم مكافحة المخدرات بدمياط القبض على “إسلام على .ش” -24 سنة- عاطل، ومقيم بناحية الأعصر دائرة قسم ثان دمياط المطلوب ضبطه وإحضاره فى 2 قضية هى القضية رقم 1763 جنح قسم رأس البر لسنة 2013 ، و القضية رقم 1888 جنح قسم ثان دمياط لسنة 2013، وبحوزته 5400 قرص ترامادول، ومبلغ مالى 280 جنيه وذلك أثناء تواجده بناحية السنانية دائرة القسم.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 86 / 11386 جنايات قسم شرطة ثان دميـاط لسنة 2014م.