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توقف حركة المرور بطريق المحلة – طنطا بعد تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل‎

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توقف حركة المرور بطريق المحلة – طنطا بعد تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل‎ توقف حركة المرور بطريق المحلة – طنطا بعد تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل‎

أرشيفية

توقفت، صباح اليوم الثلاثاء، حركة المرور بطريق المحلة طنطا نصف ساعة أمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا بعد وقوع حادث تصادم سياراتين ميكروباص بسيارة ربع نقل.

تلقت شرطة النجدة بلاغاً من أهالي قرية شبشسر الحصة مركز طنطا، بوقوع حادث تصادم شيارة ميكروباص بسيارة ربع نقل، وانتقل ضباط مباحث مركز طنطا لمكان الحادث، وتبين أثناء سير سيارة ربع نقل بالطريق المشار اليه اصطدمت بها سيارة ميكروباص من الخلف مما أدى لتعطل حركة السير على الطريق.

قام رجال المرور بمساعدة اأهالى برفع آثار الحادث، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها.

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