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ضبط 125اسطوانة غاز و40 جوال دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط

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ضبط 125اسطوانة غاز و40 جوال دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط ضبط 125اسطوانة غاز و40 جوال دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط

تمكن  الرائد  تامر الحفناوى رئيس قسم مباحث ، وضباط وأفراد القسم مـن ضـبط السيارة رقم 67424 نقل غربية محملة ( 125 ) أسطوانة غاز تجارية سعة الواحدة 25 كيلو جرام  قيادة محمود محمد أحمد .ا 54  سنه سائق ومقيم بدائرة مركز المحلة غربية.

وذلك أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ ،  وبسؤاله قرر أنه قام بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم10257 جنح مركز شرطة كفر البطيخ لسنة 2014م .

و السيارة رقم د هـ ب 9463 ربع نقل قيادة  أحمد محمود .ع  20 سنه ، سائق ومقيم بناحية الكردي الدقهلية  محملة ( 40 ) جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 82 % زنة الواحد 50 كيلو جرام بإجمالي ” 2 ” طن ،  وذلك أثناء تواجده بناحية الشعراء دائرة مركز دمياط ، وبسؤاله قرر أنه قام بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19302 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2014م .

 تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار العرض على النيابة العامة .

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