ضبط 125اسطوانة غاز و40 جوال دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط

تمكن الرائد تامر الحفناوى رئيس قسم مباحث التموين ، وضباط وأفراد القسم مـن ضـبط السيارة رقم 67424 نقل غربية محملة ( 125 ) أسطوانة غاز تجارية سعة الواحدة 25 كيلو جرام قيادة محمود محمد أحمد .ا 54 سنه سائق ومقيم بدائرة مركز المحلة غربية.

وذلك أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ ، وبسؤاله قرر أنه قام بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم10257 جنح مركز شرطة كفر البطيخ لسنة 2014م .

و السيارة رقم د هـ ب 9463 ربع نقل قيادة أحمد محمود .ع 20 سنه ، سائق ومقيم بناحية الكردي الدقهلية محملة ( 40 ) جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 82 % زنة الواحد 50 كيلو جرام بإجمالي ” 2 ” طن ، وذلك أثناء تواجده بناحية الشعراء دائرة مركز دمياط ، وبسؤاله قرر أنه قام بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19302 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2014م .

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار العرض على النيابة العامة .