كشف غموض مقتل ربة منزل بقنا

كشفت وحدة مباحث دشنا بقنا ملابسات وغموض مقتل ربة منزل إثر إصابتها بطلقات نارية تبين أن زوجها وراء أرتكاب الجريمة ، بسبب خلافات عائلية.

كان اللواء حسن السوهاجي مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا بمقتل ربة منزل بمركز دشنا.

وخلال تحريات العميد أيمن فتحي رئيس مباحث المديرية، تم العثور على مقتل المدعوة ” كريمة . ر. ع ” ربة منزل إثر إصابتها بطلقات نارية، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو “جمال . خ . ز” زوج المجني عليها خلال مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية قام على أثرها بإطلاق أعيرة نارية عليها أودت بحياتها، فتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.