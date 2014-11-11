السيطرة على حريق محدود بمكتب تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، من السيطرة على حريق محدود شب بمكتب التحريات التابع لإدارة المباحث الجنائية، الكائن بمديرية أمن سوهاج بمدينة ناصر.

وأكد مصدر أمنى لوكالة أونا ان سبب الحريق ماس كهربائى بإحدى الوصلات الكهربائية بالمكتب، أدى إلى احتراق كمية من الأساس المكتبي، دون اتلاف أى من الملفات التى يحتويها المكتب.

وأضاف المصدر ان جميع البيانات الموجودة بالملفات محفوظة على أجهزة الكمبيوتر، وان أى من الملفات أو أجهزة الكمبيوترالتابعة بالمكتب لم تتأثر بالنيران.