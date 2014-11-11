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مستشار وزير السياحة: 25 % فقط من العاملين بالفنادق خريجي كليات السياحة

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مستشار وزير السياحة: 25 % فقط من العاملين بالفنادق خريجي كليات السياحة مستشار وزير السياحة: 25 % فقط من العاملين بالفنادق خريجي كليات السياحة


> أكد حسين بدران، مستشار وزير السياحة للتدريب والتنمية البشرية، أن 25 % فقط من العاملين بالفنادق، هم من خريجي كليات ومعاهد السياحة والفنادق، وأرجع ذلك إلى ضعف التعليم بالمعاهد الفندقية.

وطالب بدران خلال حواره على فضائية “التحرير”، بأن يكون القبول في المعاهد والكليات الفندقية، من خلال مقابلات شخصية “إنترفيو”، وليس وفقًا للتنسيق، موضحًا أن كليات السياحة والفنادق تخرّج كل عام، ما يقرب من 23 ألف، بينما هم في حاجة إلى 8 آلاف فقط.

أما الدكتور محمد عبد اللطيف، وكيل كلية سياحة وفنادق المنصورة، فطالب خلال الحوار، بوضع شروط تحدد قبول العاملين بالسياحة، ممن تخصصاتهم خارج المجال، على أن يتم تأهيلهم تحت رقابة وزارة السياحة، وكليات ومعاهد الفنادق.

كما دعا عبد اللطيف، إلى وضع قواعد صارمة على صاحب العمل، عند تعيينه للعاملين بالمجال السياحي، موضحًا ان أصحاب المؤسسات السياحية، يقبلون على تعيين حاملي مؤهلات من خارج التخصص، لقلة أجورهم، وزيادة ساعات عملهم.

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