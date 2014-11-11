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انفجار قنبلة باحدى مراكز بنى سويف وجارى تمشيط المنطقة

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انفجار قنبلة باحدى مراكز بنى سويف وجارى تمشيط المنطقة انفجار قنبلة باحدى مراكز بنى سويف وجارى تمشيط المنطقة

أرشيفية

انفجرت قنبلة بمدخل مركز ناصر بمحافظة بنى سويف فى الساعة السادسة صباحWا وعلى مسافة حوالى 100متر من شريط السكة الحديدية .

وحتى الان يجرى تمشيط المنطقة لمعرفة هل هناك قنابل اخرى من عدمة ومعرفة الخسائر التى احدثتها القنبلة اثر الانفجار مما اضطر برجال الامن برئاسة المقدم هشام جلال رئيس مباحث مركز ناصر تحت اشراف اللواء زكريا ابو زينة رئيس المباحث الجنائية وبتوجيهات اللواء عماد جاد مدير امن بنى سويف بتمشيط المنطقة وانتداب المعمل الجنائى .

وتم عمل كردون امنى وغلق الطرق المؤدية لمكان الانفجار خوفا على الاهالى من اى مكروة قد يتعرضون لة وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمعاينة مكان الانفجار .

 

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