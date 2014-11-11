أوباما يمنح وسام الحرية للممثلة الأمريكية ميريل ستريب

قرر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، منح الممثلة الأمريكية ميريل ستريب وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني أمريكي يُمنح إلى كل من كرسوا حياتهم لإثراء الحياة الأمريكية.

وجاء اسم ستريب من بين 19 من الشخصيات الفنية والاقتصادية والعلمية والأدبية والرياضية التي سيكرمهم الرئيس أوباما في احتفال سيقام بالبيت الأبيض في 24 نوفمبر الحالي.

ومن بين الذين سيكرمهم أوباما خلال الاحتفال المغني الأمريكي ستيفي وندر واسم مصمم الرقصات الأمريكي آلفين إيلي الذي توفي عام 1989 والمؤلف الموسيقي ستيفن سوندهيم والكاتبة ايزابيل أليند ورجل الاقتصاد روبرت سولو ولاعب الجولف تشارلز سيفورد والممثلة التلفزيونية مارلو توماس.

وقال أوباما، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى الصين، إن هؤلاء ساهموا في كتابة فصول جديدة من تاريخ الولايات المتحدة.

ويعتبر وسام الحرية أعلى وسام شرف مدني يُمنح في الولايات المتحدة إلى الأفراد الذين قدّموا مساهمات جديرة بالتقدير، خاصة للأمن أو للمصالح القومية الأمريكية وللسلام العالمي، أو للمشاريع الثقافية أو غيرها من الجهود المهمة العامة أو الخاصة.