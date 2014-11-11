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الفنان السوري دريد لحام في مصر

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الفنان السوري دريد لحام في مصر الفنان السوري دريد لحام في مصر

الثلاثاء 11-11-2014 03:11

وجّه القائمون على مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكري، دعوة للفنان السوري دريد لحام لتكريمه.

وتمّ تكليف المنتج السوري فيصل مرعي للتنسيق مع لحام لحضور المهرجان، لا سيما وأنّه لن يكون مجرّد فنّان يتم تكريمه، بل سيكون ضيف الفن والإبداع العربي.

من جهته، وافق الفنان على الحضور إلى ، حيث ستدوم مدة زيارته عشرة أيام، على الرغم من أنّ فعاليات المونديال لن تستمر سوى أربعة أيام فقط، من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري حتى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويحمل المونديال هذا العام شعار "وطن واحد إعلام واحد"، ويضم عدة أقسام وهي: مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون، مهرجان الأغنية العربية المصورة، ومهرجان الأغنية الشعبية ، ومنتدى الإعلام والاستثمار، ومعرض القاهرة للمرئي والمسموع، واحتفالية "فلسطين الأمل المنشود"، والاحتفالية الخاصة بحملة "خلي بالك على بلادك".

ووضعت وزارة السياحة المصرية برنامجاً في الاحتفالات اليومية في أهم الأماكن السياحية في القاهرة، وسيكون الافتتاح والختام في مشروع الصوت والضوء بالأهرامات.

وقد تم الاتفاق على أن تكون "احتفالية فلسطين الأمل المنشود"، في دار الأوبرا المصرية يوم الجمعة الموافق 21 فبراير، فيما عرضت إدارة المونديال على وزير السياحة هشام زعزوع، الاتصال برئيس الجمهورية عبد الفتاح ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، وتوجيه الدعوة لهما لحضور الاحتفالية وبالتالي يوجه الدعوة للرئيس محمود عباس أبو مازن، وعمل جولة سياحية لعدد من النجوم والصحفيين العرب لمزارات سياحية في مصر.

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