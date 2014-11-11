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بالفيديو.. المستشفى الأميري بالأسكندرية تتهم الممرضات بالقتل العمد

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بالفيديو.. المستشفى الأميري بالأسكندرية تتهم الممرضات بالقتل العمد بالفيديو.. المستشفى الأميري بالأسكندرية تتهم الممرضات بالقتل العمد


> قالت ندى، إحدى الممرضات بالمستشفى الأميري بالإسكندرية، إن إدارة المستشفى تهددهم بتحويلهم إلى النيابة الإدارية بتهمة القتل العمد لطفل، نتيجة إضرابهم عن العمل، بعد مطالبتهم بالحوافز المستحقة لهم.

أضافت ندى خلال مداخلة هاتفية على فضائية “التحرير”، أن الطفل الذي انشرت قصته، بوفاته نتيجة إضراب فريق التمريض بالمستشفى، اسمه عبد الرحمن وليس كريم، ووصل إلى المستشفى وهو متوفى عربة الإسعاف، نتيجة ماس كهربائي ” .
> وأكدت ندى، أنهم يعملوا وسط ظروف صعبة، حيث تعاني المستشفى من انتشار الفئران، والثعابين، لدرجة أنهم يخافون الجلوس في الغرف المخصصة لهم، بالإضافة إلى عثورهم على ثعبان في غرفة العمليات.

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