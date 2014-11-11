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خبير الطرق والكباري : هناك عيوب فنية خطيرة في طرق مصر

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خبير الطرق والكباري : هناك عيوب فنية خطيرة في طرق مصر خبير الطرق والكباري : هناك عيوب فنية خطيرة في طرق مصر

قال الدكتور هشام عرفات مستشار الهيئة العامة للطرق والكبارى إن هناك عيوب فنية خطيرة في طرق ، مشيراً إلى أن الطرق ارتفعت بشكل كبير فى الأونة الأخيرة بسبب زيادة عدد السيارات بشكل كبير للغاية بالإضافة إلى أن الطرق المحلية لم تزدد بالدرجة المناسبة لزيادة عدد السيارات مما أدى إلى زيادة الحمولة على الطرق وهلاكها ، كما أن نسبة سير سيارات النقل ارتفعت على الطرق السريعة.

وأضاف عرفات ، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأثنين :” أنه يجب تشكيل كيان مستقل لبحث أسباب الحوادث ، للحد من الحوادث المتكررة، التي تودي بحياة الأفراد على الطرق السريعة وغيرها ، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة على قانون المرور، جيدة، خاصة أنها تتضمن تشديد العقوبات على المخالفات التى تحدث من قبل سائقى السيارات، ومصاحبة العقوبة وتحديدها بحجم الواقعة ” .
> وتابع أن الحل الأساسي لحل مشكلة الطرق في مصر، هو تطبيق منظومة الطرق الحديثة المطبقة في كافة دول العالم، والعمل عليها في الوقت الحالي، موضحة أن الطرق وازدحاماها وعدم الالتزام بالإشارات بها لم يحدث سوى في مصر فقط .

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