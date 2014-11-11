فيديو.. «أديب»: الأمريكان ثمّنوا رأس «البغدادي» بـ10 ملايين دولار وصاحبه باعه

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» لا تستطيع الجزم بمقتل زعيم تنظيم «داعش»، أبوبكر البغدادي، مُضيفًا: «الأمريكان حطوا على رأس البغدادي 10 مليون دولار، فطبعًا الواد اللي بلغ عنه لو عرضوا عليه مليون واحد هيبيع تنظيم داعش كله».

وأوضح «أديب»،خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الإثنين، أن الشئ الوحيد القادر على تأكيد صحة خبر تصفية البغدادي من عدمه، هو أن يظهر في مقطع فيديو يُبث عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن واحد من المُقربين له هو من قام بالإرشاد عن مكان اجتماعه بقادة التنظيم.

كان حساب منسوب لـ«مؤسسة الاعتصام»، أحد المصادر الإعلامية الثابتة التي تنشر أخبار «داعش»، قال إن البغدادي قُتل في غارة أمريكية استهدفته وقادة التنظيم.