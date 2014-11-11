الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه العميق ويدين الهجمات في الضفة الغربية وإسرائيل



> دان الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الهجمات بالسكين التي أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين الإثنين معربًا عن “قلقه العميق” من تصعيد التوتر في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن “الأعمال الإرهابية التي حصلت يوم الإثنين تستدعي إدانة قوية”.

وأضاف البيان “وكما أبلغت الممثلة العليا الذين التقتهم في زيارتها الأخيرة” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية “نحن قلقون جدًا من الوضع الحالي الذي يمكن أن يتدهور أكثر في غياب أي أفق سياسي”.

واوضح “ندعو القادة السياسيين التصرف بمسؤولية والعمل لتخفيف التوتر بشكل سريع”.

أ ف ب