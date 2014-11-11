"أسهل" و"أشّر" تنضمان إلى خدمات كهرباء دبي الذكية

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمتي «أسهل» و«أشّر»، بهدف الارتقاء بمعايير خدمة المتعاملين، حيث تدعم خدمة «أشّر» الأفراد ذوي الإعاقة السمعية، حيث تمكن تقنية المحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة ذوي الإعاقة السمعية، التواصل مباشرة مع موظف مركز الاتصال في الهيئة.

وتتوفر هذه الخدمة عبر تطبيق الهيئة الذكي، والذي يضم أكثر من 150 ميزة وخاصية على مدار الساعة في نظامي التشغيل (iOS) و«أندرويد».

وتم تخصيص عدد من الأكشاك لخدمة «أسهل» لتمكين زوار مراكز خدمات المتعاملين التابعة للهيئة من التعرف إلى التطبيق الذكي والخدمات الذكية الخاصة بالهيئة، حيث يقوم الموظفون بتقديم إرشادات مفصلة للزوار حول كيفية استخدام التطبيق وخدماته وميزاته التي تمنح المتعاملين إمكانية إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة: «تتماشى الخدمات المبتكرة مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأخيرة والفريدة من نوعها لقياس سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم، من خلال مؤشر السعادة الذي يُعنى مباشرةً بإسعاد الفئات المعنية وتجسيد رؤية سموه وتحويلها إلى واقع ملموس يحقق الرضا للمتعاملين مع الجهات الحكومية، وتنعكس نتائجه الإيجابية على حياة المواطنين والمقيمين في الدولة.

تميز

وأضاف :«جاء إطلاق خدمة «أشر» انطلاقاً من استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية، وحرص الهيئة على الوصول بالخدمات إلى كافة أطياف المجتمع، وقامت الهيئة بالتعاون مع «هيئة تنمية المجتمع» في دبي بتدريب أول مجموعة من موظفيها على استخدام لغة الإشارة. ويجري الآن تدريب مجموعة أُخرى من موظفي الهيئة على تقنيات المحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة».

مراكز الخدمة

تتوافر أكشاك خدمة «أسهل» في المقر الرئيس لهيئة كهرباء دبي بمنطقة زعبيل، وكذلك في مراكز خدمات المتعاملين لدى فروع الوصل، والقوز، والحضيبة، وأم الرمول، وفرع برج نهار. وتتيح هذه الأكشاك الذكية لزوارها الاطلاع على كافة المعلومات حول تطبيق الهيئة الذكي، بدءاً من عملية التحميل، مروراً بإنشاء حساب على التطبيق الذكي، وصولاً إلى استخدام التطبيق لدفع الفواتير الشهرية، والتسجيل في خدمة الفاتورة الخضراء وخدمة هويتي الإلكترونية (MyID) التابعة لحكومة دبي الذكية.

منح دراسية للمواطنين في "روشستر للتكنولوجيا"

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي توفيرها منحاً دراسية كاملة للمواطنين الإماراتيين، لتمكينهم من الحصول على درجة بكالوريوس الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية في «جامعة روشستر للتكنولوجيا» في دبي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار «برنامج المنح الدراسية» الذي طرحته الهيئة لتطوير الكوادر الوطنية، دعماً لأهداف «رؤية الإمارات 2021».

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: إن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم وتنمية المواهب الإماراتية، وتجسيداً لأهداف الأجندة الوطنية للدولة في تطوير قدرات الكوادر الوطنية.

وأكد حرص الهيئة على تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب والتأهيل بشكل متواصل، بهدف توفير الفرص الوظيفية المناسبة لمواطني الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة قطعت شوطاً بعيداً في توطين الوظائف، حيث بلغت نسبة التوطين في الإدارة العليا 80.44 % خلال الربع الأول من العام الجاري و42.40 % في الإدارة الوسطى و30.94 % في الوظائف غير الإشرافية.

مواهب

وقال الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، إن برنامج المنح الدراسية في الهيئة يلتزم برعاية المواهب المتميزة وإعدادهم للوظائف في المستقبل.

قواعد

ويخضع برنامج المنح الدراسية لقواعد وأنظمة وإجراءات المنح الدراسية التي تحددها الهيئة، على ألا يقل معدل المتقدم عن 80 % في الثانوية العامة، وبعد نيل الطالب درجة البكالوريوس من «جامعة روشستر للتكنولوجيا» في دبي، يتم تعيينه بمنصب هندسي في الهيئة، مع تقاضي راتب مجزٍ وعلاوات إضافية.