أمير الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء خزان مياه عرعر

وضع صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية، صباح أمس، حجر الأساس لمشروع إنشاء خزان مياه عرعر بحضور صاحب السمو الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود وذلك شرق مدينة عرعر.

وفور وصول سموه للحفل كان في استقباله اللواء ضيف الله العتيبي مدير شرطة الحدود الشمالية، المهندس عافت الشراري مدير عام وزارة المياه والكهرباء بالحدود الشمالية، ورجل الأعمال جزاء عبيد النفيعي مدير عام الشركة المنفذة للمشروع، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

بعد ذلك تشرف سموه بوضع حجر الأساس للمشروع، ثم استمع سموه لشرح عن المشروع من قبل مدير عام المياه بالمنطقة، بعد ذلك قدم رجل الأعمال النفيعي درعاً تذكارياً لسموه بهذه المناسبة، كما قدم المهندس الشراري درعاً لسموه بهذه المناسبة. من جانبه أكد المهندس عافت الشراري بأن المشروع تبلغ تكلفته المادية 75 مليون ريال تقريباً، ومدته ثلاث سنوات، ويحتوي مبنى الخزان العالي على دور أرضي يحتوي على غرف اجتماعات وصالة انتظار ومرافق عامة، دور أول يحتوى على صالة ألعاب ومرافق عامة، دور ثاني على مساحة مفتوحة مطاعم على شكل بانوراما وصالات للطعام، غرف أمن عند مدخل المشروع، غرف مضخات لرفع المياه للخزان العلوي، غرفتي كهرباء. من جهة عبر رجل الأعمال جزاء عبيد النفيعي مدير عام الشركة المنفذة للمشروع عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تشريفه للحفل ووضع حجر أساس المشروع.