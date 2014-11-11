أمير عسير يفتتح مبنى معهد الإدارة في المنطقة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس الأول الأحد فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك ومعالي نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب ومعالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي ومدير فرع المعهد بمنطقة عسير صالح الغامدي وعدد من مسؤولي ومنسوبي وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة.

ورحب مدير الفرع صالح الغامدي بأمير المنطقة وشكره على رعايته الكريمة لحفل افتتاح فرع المعهد بالمنطقة، مشيراً إلى أن المعهد يقدم أكثر من 33 برنامجا تدريبيا من خلال 41 مجموعة وعدد المستفيدين من هذه البرامج يفوق 1100 متدرب من موظفي الأجهزة الحكومية بالمنطقة كما ان هناك عددا من البرامج الإعدادية لحملة شهادة الثانوية العامة لدعم حركة سوق العمل الحكومي والخاص، كما أن المعهد أولى الشراكة المجتمعية اهتماما بالغا وانشأ لها إدارة مستقلة ضمن هيكله التنظيمي الجديد وفي نهاية الكلمة كرر شكره لسمو أمير المنطقة ولمعالي وزير الخدمة المدنية وللجهات الحكومية التي ساهمت في سرعة إنجاز المعهد بالشكل المطلوب.

وتحدث معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي في كلمة له، الدور البارز الذي قدمه سمو أمير المنطقة من حيث تقديم التسهيلات لسرعة إنجاز المعهد بعسير وذلك ليقين سموه بأهميته للمنطقة وكذلك توفير الجهد والوقت للمستفيدين من المعهد من أبناء المنطقة، كما قدم الشعيبي شكره لمعالي وزير الخدمة المدنية لحرصه على الإسراع في افتتاح المعهد تلبية لاحتياجات منطقة عسير وبقية مناطق الجنوب ولدعم الموارد البشرية فيها، وأكد الشعيبي خلال كلمته على اللحمة الوطنية لنبذ الفكر الضال كما شدد على وقوف الشعب خلف القيادة صفاً واحداً لدحر الفتن والضلالات.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا وضح خلاله مراحل إنشاء الفرع، وفي نهاية الحفل تسلم سمو أمير منطقة عسير درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

ثم تجول سموه في المبنى واطلع على القاعات والتجهيزات بها كما شاهد سموه المرافق التابعة للمعهد من مكاتب إدارية ومعامل حاسب آلي وقاعات للتدريب، وفي نهاية الجولة التقط سموه الصور التذكارية مع منسوبي المعهد.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه صباح أمس الأول معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك ومعالي نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب ومعالي مدير عام المعهد الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي ومدير فرع المعهد بمنطقة عسير صالح الغامدي والذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للمنطقة.

وشكر سموه خلال اللقاء معالي وزير الخدمة المدنية ومعالي نائب وزير الخدمة المدنية ومعالي مدير عام معهد الإدارة العامة على سرعة إنجاز المعهد بالمنطقة، لما له من أثر بالغ في تطوير موظفي القطاع الحكومي وكذلك تسهيلا لموظفي منطقة عسير وباقي المناطق الجنوبية من عناء السفر والتنقل للحصول على دورات تدريبية،كما حثهم سموه على تقديم المزيد من الدورات والبرامج التي سيكون لها الأثر البالغ في تطوير أداء موظفي الدولة.