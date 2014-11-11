فيصل بن بندر يرعى اتفاق شراكة بين سجون القصيم وجمعية تيسير الزواج

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بمقر ديوان الامارة بمدينة بريدة أمس، توقيع عقد شراكة بين المديرية العامة للسجون ممثلة بمديرية سجون منطقة القصيم والجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بمحافظة عنيزة (تآلف).

وتأتي الشراكة انطلاقاً من حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على أهمية تهيئة نزلاء السجون عبر البرامج المتنوعة والرقي بفكرهم ومعالجة قضاياهم الاجتماعية والأسرية بتقديم الاستشارات الاجتماعية والإرشاد الأسري والمساهمة بإيجاد الحلول لهم.

ورحب سموه بهذه الشراكة لما لها من الأثر الطيب والمردود الايجابي لنزلاء السجون، منوهاً إلى أن جميع النزلاء هم أبناء هذا الوطن الغالي ولابد من الوقوف معهم وتهيئتهم تهيئة جيدة ليكونوا أعضاء نافعين وصالحين في المجتمع، مقدراً كافة الجهود المبذولة من الجميع.

حضر توقيع الشراكة محافظ عنيزة فهد بن حمد السليم ومدير إدارة السجون بمنطقة القصيم اللواء صالح القرزعي وعلي السلطان رئيس الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بمحافظة عنيزة وأعضاء مجلس الادارة.