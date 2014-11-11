جريمة «الأحساء»أكدت قوة نسيج المجتمع السعودي وأحبطت كيد الأعداء

أشاد الدكتور ظافر العجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج في الكويت بتعامل الأمن السعودي المذهل الذي استطاع الإطاحة بمجرمي جريمة "الدالوة بوقت قياسي.. وقال العجمي في تصريح ل"الرياض"إن اللحمة وروح الألفة والتآخي التي رآها الجميع بعد هذه الحادثة تؤكد قوة نسيج المجتمع السعودي الذي يقف صفا واحدا في وجه أعدائه.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله- لم تنشأ على أسس طائفية بل كانت أركانها قويمة مبنية على ركائز القرآن والسنة النبوية المطهرة مع سياسة حكيمة دأبت على بث روح المحبة من خلال نهج العدالة بين مكونات بلاد الحرمين الشريفين.

وأبان أن الشعب السعودي ليس له ذاكرة طائفية والتي تشكل انحرافا في الفكر بكل مجتمع تتسلل اليه ، وتصبح خميرة للعنف والفرقة والدمار والخبر الذي سمعناه في الاحساء يطمئن بمقدار ما يُقلق فقد لقي شجبا واسعا أظهر قوة لحمة المجتمع السعودي، ورفضه لطروحات مقوّضي الاستقرار والاخوة قبل المواطنة ولعل خير عظة هي التمعن فيما تمر به بعض الدول المحيطة بنا من آثار الطائفية فيها، فحين تدرس معالم المدن تجد في بعضها ما يغريها وفي الاخرى ما يصدها