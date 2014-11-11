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يوم المرح السنوي للأطفال زارعي «القوقعة الإلكترونية»

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يوم المرح السنوي للأطفال زارعي «القوقعة الإلكترونية» يوم المرح السنوي للأطفال زارعي «القوقعة الإلكترونية»

    اختتمت في الرياض أخيراً فعاليات يوم المرح السنوي للأطفال زارعي «القوقعة الإلكترونية»، بحضور الفنان عبدالله السدحان، الذي وزع الهدايا للأطفال والتقط الصور التذكارية معهم من باب المشاركة الاجتماعية.

وفي هذا الشأن قال المدير الإقليمي للشركة الطبية المنظمة للحدث تامر الشحات، إن تنظيم هذه الفعالية يأتي بالتعاون مع إدارات برامج زراعة القوقعة الإلكترونية في كل من مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية(الحرس الوطني)، التي قامت بدعوة الأطفال وأمهاتهم لحضور الفعالية وبمشاركة مجموعة كبيرة من أخصائيات التخاطب في مدينة الرياض.

وشكر الشحات الفنان السدحان على حضوره للفعالية ورسم البهجة على وجوه الحاضرين، وأشاد بحرصه على تسليم الهدايا بنفسه لاكثر من 70 طفلاً من زارعي قوقعة ميديل الإلكترونية حضروا الفعالية.

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