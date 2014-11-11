وزيرة التضامن: عقار «الترامادول» متهم أساسي في حوادث الطرق

عقدت لجنة الكشف المبكر عن حالات تعاطي المخدرات بين السائقين التي شكلها مجلس الوزراء الاجتماع الأول لها بمقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الاثنين، بحضور مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والأمين العام للصحة النفسية بوزارة الصحة، ورئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وعمروعثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات صحفية، الاثنين، إن اللجنة بدأت في اتخاذ عدة تدابير تنفيذية أهمها التوسع في تنفيذ الكشف المبكر على السائقين بما في ذلك سائقو أتوبيسات المدارس والمقطورات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإعداد قاعدة بيانات عاجلة لسائقي أتوبيسات المدارس على مستوى الجمهورية لإجراء الكشف والتحاليل اللازمة من خلال معامل وزارة الصحة والسكان وبالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وأضافت «والي» أن اللجنة بدأت في اتخاذ إجراءات «رادعة» لمن يثبت تعاطيه المخدرات، مشيرة إلى أن إساءة استخدام عقار «الترامادول» الذى يعد متهماً رئيسياً فى حوادث الطرق يؤثر على الشخص الذى يتناوله أثناء تأدية عمله، خاصة السائقين .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يسخر جميع إمكانياته لتنفيذ هذه الحملات بشكل عاجل مع جميع الأطراف المعنية، مؤكدة أن الكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين وبشكل مستمر يعد من أهم الآليات التي تتبناها الدولة للحد من حوادث الطرق في الفترة الحالية.

وأوضحت الوزيرة أن البيانات أشارت إلى أن التعاطى المتعدد هو الأكثر انتشاراً بين المتعاطين وفقاً للاتصالات التى تلقاها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وهو ما يعنى عدم اكتفاء المدمن بمادة مخدرة واحدة وذلك بنسبة 38%، يليه تعاطى «الترامادول» فى المرتبة الثانية بنسبة 33%، ثم الحشيش فى المرتبة الثالثة 22%، وجاء تناول والهيروين بنسبة 13,6%..