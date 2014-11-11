عصام الأمير: 34 ألف و700 موظف في ماسبيرو يتقاضون 220 مليون جنيه

طالب عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام، بضرورة الحفاظ على مؤسسة ماسبيرو الإعلامية، مشددًا على ضرورة العمل على تقوية نقاط ضعفه وحل جميع مشاكله.

وقال الأمير، في مقابلة خاصة مع قناة «سي بي سي إكسترا»، مساء الإثنين، إن العدد الفعلي للعاملين بالمبنى يقدر بـ34 ألف و700 موظف يحصلون على 220 مليون جنيه مرتبات شهرية.

وأوضح أن هناك 3 آلاف عامل في إجازات بدون مرتب وهم خارج حسابات الأجور، منوها إلى أن مبنى ماسبيرو مرتبط بمشاعر المصريين، وعلى الدولة التكاتف لحل جميع مشاكله.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة ملايين جنيه دخل إذاعة الشباب والرياضة خلال العام الماضي في مقابل 300 ألف جنيه عام 2012، وأنه يسعي للحصول على استقلال مالي وإداري لبداية الإصلاح في ماسبيرو لافتا إلى أنه تقرر إنشاء شركة راديو النيل في يناير المقبل.

وأكد أن التليفزيون المصري هو أول من أنتج برنامج «توك شو» وأشهره «البيت بيتك»، وبعد هذا البرنامج ضخت القنوات الخاصة برامجًا متعلقة كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أنه يسعى لتعظيم الاستفادة من جميع الامكانيات المتاحة بماسبيرو، وقال «طالبنا الدولة بتغيير تعريفة الكهرباء المستحقة على استهلاك ماسبيرو».

وأضاف أن التليفزيون المصري كان له دور كبير في بناء المجتمع، لافتا إلى أن ثورة 25 يناير كانت لحظة فارقة في تاريخه.