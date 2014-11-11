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ضبط تاجر مخدرات وإصابة أثنين آخرين بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان‎

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ضبط تاجر مخدرات وإصابة أثنين آخرين بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان‎ ضبط تاجر مخدرات وإصابة أثنين آخرين بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان‎

أرشيفية

ضبط تاجر مخدرات وإصابة أثنين آخرين بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان

أصيب تاجري مخدرات وتم ضبط الثالث بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بقرية الغنيمية بمركز ادفو .

وكانت معلومات وردت للعميد خالد الشاذلي رئيس مباحث المديرية بقيام تشكيل عصابى بالإتجار في المخدرات والأسلحة وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات قامت حملة مكبرة بمداهمة منزل المتهمين وفور مشاهدتهم  لقوات الشرطة بدأو فى إطلاق النار فتبادلت معهم القوات إطلاق النار مما أدى إلى إصابة إصابة حسين .ح واحمد .س والقبض علي ” سيد احمد محمد وشهرته ” سيد بسه .

وتم ضبط 2 بندقية الى و20 كيلو بانجو تم نقل المصابين الى مستشفى ادفو العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق

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