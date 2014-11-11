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عمرو طارق لاعب الجونة يسافر لسويسرا لقضاء فترة معايشة مع نادى لوزيرن لمدة اسبوع

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عمرو طارق لاعب الجونة يسافر لسويسرا لقضاء فترة معايشة مع نادى لوزيرن لمدة اسبوع عمرو طارق لاعب الجونة يسافر لسويسرا لقضاء فترة معايشة مع نادى لوزيرن لمدة اسبوع

وافقت ادارة نادي الجونة الرياضي برئاسة سميح ساويسرس  على سفر عمرو طارق عبد العزيز، إلى سويسرا اليوم، لقضاء فترة معايشة مع نادى لوزيرن السويسرى تستمر لمدة أسبوع، تمهيدًا للتعاقد معه حال ظهوره بمستوى جيد.

جاء سفر اللاعب بناء على ترشيح من راينر تسوبيل المدير الفنى للجونة لمنح اللاعب فرصة الاحتراف إذا نال رضا مسئولى لوزيرن السويسرى.

يذكر ان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، الذى يلعب فى مركز المدافع، بعدما تلقى النادى خطابًا رسميًا من لوزيرين يفيد برغبة مسئولى النادى مشاهدة اللاعب على الطبيعة، بعدما حضر إلى الجونة أحد كشافى لوزيرن، خلال الأيام الماضية وأشاد بمستوى اللاعب.

 

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