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الملك عبدالله يبحث الأحداث الإقليمية والدولية مع أمير الكويت

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الملك عبدالله يبحث الأحداث الإقليمية والدولية مع أمير الكويت الملك عبدالله يبحث الأحداث الإقليمية والدولية مع أمير الكويت

الرياض - واس

    تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً أمس، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث مجريات الأحداث الإقليمية والدولية.

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