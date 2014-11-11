الملك عبدالله يبحث الأحداث الإقليمية والدولية مع أمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً أمس، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث مجريات الأحداث الإقليمية والدولية.
X'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery