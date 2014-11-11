الملك عبدالله يبحث الأحداث الإقليمية والدولية مع أمير الكويت

الرياض - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً أمس، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث مجريات الأحداث الإقليمية والدولية.