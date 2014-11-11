بالصور .. ضبط 211 بدلة تدريب غالية الثمن داخل سيارة مخلفات طبية‎



> احبطت جمارك بورسعيد بالتنسيق مع ادارة امن المواني محاولة تهريب ملابس جاهزة عبارة عن ملابس تدريب ماركات عالمية و غالية الثمن داخل سيارة مخلفات طبية بمنفذ الشاحنات ببورسعيد .

كانت معلومات لمحسن حسن المشرف العام علي المنافذ الجمركية وبالتنسيق مع مقدم احمد توفيق رئيس مباحث امن المواني ومقدم محمد عدس رئيس مباحث منفذ الشاحنات ومقدم إسلام درويش قائد شرطة منفذ الشاحنات ورائد أسامة صالح ضابط مباحث المنفذ حيث تم التنسيق مع رؤل جادالله مدير إدارة المنفذ وصلاح أمام مكافحة عن وجود معلومات لاحدي السيارات تحمل مخلفات طبية بقيامها بالتهريب .

وو بترقب وصول الشاحنة 73 66 ط.ع.ر التابعة لوزارة الصحة والخاصة بجمع مخلفات المستشفيات الحكومية ومخلفات العمليات الجراحية بجميع انواعها داخل أكياس كبيرة والتي تخرج من المنافذ الجمركية 3 مرات أسبوعيا و استغل قائدي مثل هذه السيارات وهي محملة بقاذروات ملوثة بالدماء والجميع يخشي من الاقتراب منها .

و بوصول الشاحنة منقذ الشاحنات تم ايقاف السيارة للتفتيش ووجد بداخلها كميات كبيرة من المخلفات الطبية الملوثة بالدماء .

تم تشكيل لجنة مشتركة من كلا من نبيه زغلول وجمال أبو صير برئاسة مدير إدارة المنفذ ومعنا المقدم أحمد توفيق ومقدم محمد عدس وقمنا بأصحاب الشاحنة حتي المحرقة وكانت المفاجأة الكبري بوجود بضائع اجنبية وملابس بكميات كبيرة مخبأة داخل المخلفات الطبية عبارة عن 211 ترنج رجالي ماركات عالمية .

تم تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة رقم 94858 حررت استمارة معاينة بالمضبوطات رقم 5268 وقدرت القيمة بمبلغ 32200 ج والرسوم بمبلغ 13864.60بأسم أ.أ.أ.أ. وتم إحالته الي النيابة العامة والتحفظ علي السيارة وقائدها والمشمول تنفيذا لتعليمات د / مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومحمد أبوزيد وكيل الوزارة والمنطقة الشرقية وسعيد ناصر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والأستاذ طارق غانم مدير الإدارة و محسن حسن المشرف العام علي المنافذ الجمركية .