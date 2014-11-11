مقتل جندي بالقوات الخاصة ببنغازي وإصابة اثنين آخرين

لقى جندي بالقوات الخاصة”الصاعقة” مصرعه واصيب أثنان آخران جراء اشتباكات بمدينة بنغازي.

وقال مصدر بالقوات الخاصة”الصاعقة” في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة،إن جنديا بقوات الصاعقة قتل اليوم وأصيب أثنان آخران جراء اشتباكات عنيفة بمنطقة بوعطني مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وأضاف أن جثة الجندي والمصابين نقلوا لمستشفى المرج ، لافتا أنه تم تقديم الاسعافات الاولية للمصابين وهما الآن بالمستشفى.

وتشهد بنغازي عمليات عسكرية واشتباكات مُسلّحة بين قوات تابعة للجيش الليبي ومجلس شوري ثوار بنغازي ما أدى لمقتل وإصابة العشرات.

أ ش أ