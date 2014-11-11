محافظ الإسماعيلية يلتقى بمواطني مركز ومدينة فايد خلال المؤتمر الجماهير لخدمة المواطنين بقرية أبوسلطان

عقد اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية مؤتمرا جماهيريا بمواطني مركز ومدينة فايد جماهيري لخدمة المواطنين بقرية أبو سلطان .

بدأ المؤتمر باستعراض العميد اشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة فايد ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بنطاق المركزوقدمت سامية مجلع رئيس قرية أبو سلطان الخطة الاستثمارية للقرية خلال العام المالي 2014/ 2013 بإجمالي 330 الف جنية والخطة الاستثمارية 2015/2014 بإجمالي 845 الف جنية .

واستمع القصاص للمشكلات التي تواجه مواطني قرية أبو سلطان وأبرزها إعادة تشغيل مستشفى أبو سلطان والتي افاد بشأنها هشام الشناوي وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية ان هناك قرار وزاري بإيقاف تشغيل المستشفيات التكميلية بالقرى واكد القصاص بهذا الشأن على ضرورة رفع كفاءة المركز الطبي المتواجد بالقرية للتعويض عن تشغيل المستشفى

وخلال اللقاء عرض الأهالي مشكلة تمليك منازل دور ارضي والتي أنشأت في عهد الرئيس الراحل انور السادات باجمالي 200 منزل وفي هذا الشأن اكد محافظ الإسماعيلية انه سيتم إحالة الامر كاملة الى رئاسة الوزراء لاتخاذ قرار بشان تلك المنازل

كما اكد القصاص للمواطنين على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانهاء مشكلات الصرف الصحي بالقرية في اقرب وقت عن طريق الشركة القابضة لمياة الشرب و الصرف الصحي . مشددا على ضرورة الانتهاء من حل مشكلة مياه الشرب بالقرية

> وخلال المؤتمر اصدر اللواء احمد القصاص تعليمات بتشكيل لجنة غدا الثلاثاء من التفتيش المالي و الإداري بالمحافظة وهيئة الأبنية التعليمية لمعاينة مدرسة الجبل الابتدائية المشتركة بقرية أبو سلطان والتي اشتكى المواطنين بزيادة الكثافة الطلابية في فصول المدرسة البالغ عددها 6 فصول بالرغم من توافر مساحة كبيرة داخل المدرسة .

وفي سياق متصل اصدر المحافظ تعليمات بتشكيل لجنة أخرى من مديرية الري لمعاينة احد المصارف الذي يتسرب جزء كبير من المياه ويؤثر على اراضيهم ومنازلهم .

وفي نهاية المؤتمر اكد محافظ الإسماعيلية ان الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل على خدمة المواطنين وتوفير سبل الراحة و الحياة الكريمة لهم مطالبا المواطنين بالتكاتف و الوقوف بجوار الدولة حتى يصل الجميع للنتائج المطلوبة في كافة المجالات .